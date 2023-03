NEL VENETO

Venticinque persone, tra cui nove bambini, sono rimaste intossicate dopo avere trascorso del tempo alle piscine comunali di Bosco Chiesanuova. Gli utenti hanno iniziato ad accusare difficoltà respiratorie a causa di nube di cloro probabilmente all’errata miscelazione di alcune sostanze. Lo racconta Luca Stoppele su VeronaSera.

L’allarme

L’allerta è scattata alle 10 nella zona di contrada Carcaro dove c’è il Centro Sportivo Monti Lessini. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 – ambulanze, automedica e anche un elicottero – e i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico e radiologico). Per quattro delle persone soccorse, è stato necessario il trasferimento in codice giallo in ospedale. Sono stati smistati tra Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar e San Bonifacio. In corso il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dei fatti.

Un bullone trovato in panino a Milano

Un panino al prosciutto con all’interno un bullone di metallo. La disavventura è capitata ad un alunno della 5F della scuola primaria dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano, che una volta addentato il suo panino nella mensa della scuola, dopo essere tornato da un’uscita didattica insieme ai suoi compagni, si è accorto del bullone e per fortuna non l’ha inghiottito.

Alla classe dopo l’uscita didattica come da prassi erano stati serviti dei panini perché l’orario del pranzo in mensa era

già passato. L’episodio è avvenuto il 15 marzo e non appena ricevuta la segnalazione Milano Ristorazione ha immediatamente attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto, come spiegano dalla società del Comune che gestisce le mense scolastiche.

Ieri Milano Ristorazione ha anche avviato “un audit straordinario nello stabilimento del fornitore che produce il

pane che viene consegnato – si legge in una nota – e si è elevata contestazione al riguardo. Per entrambi i riscontri sono in fase di redazione le relazioni di dettaglio”.

