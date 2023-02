Momenti di paura a Palermo per un incendio che è divampato questa mattina nei locali della società Siess, che si occupa di realizzare le segnaletiche stradali. Il rogo per cause da accertare è divampato nella sede in viale Regione Siciliana.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e una Nbcr visto che le fiamme hanno sprigionato tanto fumo. Oltre alle vernici ci sono anche le batterie al litio. L’intervento repentino de vigili del fuoco è riuscito a circoscrivere le fiamme in breve tempo.

Qualche intossicato da fumo

Al momento sul luogo del rogo sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica, poi i tecnici cercheranno di comprendere la causa del rogo. Al momento non si ha notizia di feriti ma solo di alcune persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 per alcuni lievi sintomi da intossicazione da fumo. Come detto, sono intervenuti i sanitari del 118 per dare assistenza ad alcuni operai rimasti leggermente intossicati dal fumo.

Indagini in corso

Saranno le indagini a ricostruire nel dettaglio la vicenda al fine di capire la natura dell’incendio e le eventuali responsabilità. Restano anche da quantificare i danni subiti dall’azienda che si occupa di realizzare segnaletica stradale.

