Le indiscrezioni

Il Governo Draghi sta valutando l’ipotesi di estendere l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia per le feste. La misura, al momento, è prevista per chi si trova in zona gialla ma per contrastare la diffusione del coronavirus potrebbe essere estesa a tutto il Paese, in considerazione anche delle diverse ordinanze che alcuni sindaci stanno prendendo a livello locale.

Secondo alcune fonti governative “abbiamo ancora un discreto ‘vantaggio’ rispetto agli altri Paesi ma i numeri non sono belli”. “Non è escluso”, che la decisione possa essere presa nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale sarà decisa la proroga dello stato di emergenza per altri tre mesi. L’ipotesi dell’obbligo della mascherina all’aperto per le feste sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell’esecutivo.

In alcune Regioni, comunque, tale obbligo ci sarà a prescindere dalla decisione dell’Esecutivo, come in alcune città della Lombardia: Milano, Brescia, Bergamo, Como e Monza. A Milano l’ordinanza è stata firmata dal sindaco Giuseppe Sala il 27 novembre ed è valida fino al 31 dicembre.