Le parole del presidente degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rotto il silenzio sugli oggetti volanti non identificati che sono stati abbattuti, negli ultimi giorni, in diverse parti del Nord America, affermando che non sa ancora cosa siano ma che non sembrano far parte di un programma di palloni spia cinesi.

Biden ha, inoltre, suggerito che i tre oggetti abbattuti nei cieli dell’Alaska, del Canada e del Lago Huron probabilmente erano utilizzati per scopi benigni, potenzialmente legati a società private o istituti di ricerca.

Di fronte alla crescente pressione della politica statunitense, Biden ha tenuto oggi, giovedì 16 febbraio, un discorso televisivo non programmato per fare luce sugli oggetti non identificati e sui palloni – spia.

Il presidente ha detto agi americani di avere agito con decisione per abbattere il pallone cinese, dopo il quale il North American Aerospace Defence Command (NORAD) ha regolato le proprie capacità radar per potere osservare con maggiore discrezione gli oggetti ad alta quota.

“Farò abbattere ogni oggetto che rappresenta una minaccia”

“Voglio essere chiaro – ha affermato Biden – non abbiamo prove che ci sia stato un improvviso aumento del numero di oggetti nel cielo. Ora ne vediamo solo di più grazie alle misure che abbiamo preso. Ma non ci sbagliamo: se qualsiasi oggetto rappresenta una minaccia per la sicurezza e la protezione del popolo americano, io lo farò abbattere”.

Le preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono emerse all’inizio di questo mese quando un presunto pallone di sorveglianza cinese ha sorvolato il Paese per giorni, attraversando anche siti militari sensibili lungo il percorso, prima di essere abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud.

Successivamente sono stati abbattuti tre oggetti in altrettanti giorni: uno delle dimensioni di una piccola automobile sulla costa dell’Alaska lo scorso venerdì; un oggetto a forma cilindrica nei cieli canadesi nel centro dello Yukon il giorno dopo; e un oggetto a forma di ottagono sopra il Lago Huron in Michigan, vicino al confine canadese.

Biden ha dichiarato che le autorità stanno procedendo al recupero dei detriti “e non sappiamo ancora esattamente cosa siano questi tre oggetti. Ma, al momento, nulla suggerisce che fossero legati al programma di palloni spia cinese o che fossero veicoli di sorveglianza di qualsiasi altro Paese”.