A Baunei, in Sardegna

Una giornata di relax in spiaggia si è trasformata in una tragedia a Baunei, in Ogliastra, in Sardegna, quando una giovane di 28 anni è stata mortalmente colpita da un albero caduto sulla spiaggia delle Piscine di Venere. Nonostante i tentativi di salvataggio da parte dei soccorritori, la giovane ha perso la vita. L’incidente ha scosso la comunità locale e le indagini sono in corso per comprendere come sia accaduto questo tragico evento.

Una Spiaggia Tranquilla Sconvolta dalla Tragedia

La cala delle Piscine di Venere, nota per la sua bellezza naturale e la tranquillità, è stata teatro di una terribile tragedia. Una giovane donna di 28 anni, originaria di Nuoro, è stata travolta da un albero caduto dal costone sovrastante la spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici del 118, giunti con un elisoccorso, la giovane è deceduta sul posto, tra le braccia dei soccorritori.

Indagini in Corso

La guardia costiera di Olbia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Sono due le ipotesi su cui stanno lavorando: la prima è che la giovane sia stata colpita mentre nuotava vicino al costone, mentre la seconda ipotesi, ritenuta più probabile, suggerisce che sia stata travolta mentre si trovava in acqua fino alla cintola, pronta per fare il bagno. La testimonianza dei familiari, che si trovavano con lei a bordo del gommone, è fondamentale per comprendere ciò che è accaduto.

La spiaggia delle Piscine di Venere è caratterizzata da divieti di avvicinamento via mare, poiché è soggetta a pericoli di frane. Cartelloni e boe segnalano il pericolo di caduta di massi e vegetazione.