Il compito dell’olio motore è quello di lubrificare i vari componenti del motore, assicurando in questo modo una maggiore durata ed una migliore prestazione dell’auto. Per questa ragione ogni automobilista sa quanto il controllo regolare e la sostituzione a tempo debito dell’olio siano fondamentali.

L’olio motore si compone di una base che può essere minerale o sintetica, alla quale vengono aggiunti degli additivi speciali fino ad una percentuale massima del 30%. Questi additivi, contrastando la formazione di residui vari e di schiuma, contribuiscono alla diminuzione della forza d’attrito ed ostacolano l’ossidazione.

La classificazione degli oli motore avviene sulla base di criteri prestabiliti. Ecco qui i tre più importanti.

1) SAE. Questo criterio è in connessione col grado di viscosità dell’olio a seconda della temperatura. Come viscosità si definisce la resistenza di un fluido in scorrimento, quale conferita dalla forza di coesione delle molecole. Un’alta viscosità implicherà che un olio si sposti più lentamente. In virtù di questo parametro gli oli vengono distinti in: oli invernali, estivi e per tutte le stagioni.

2) API. Secondo la categorizzazione proposta dall’ “American Petroleum Institute”, gli oli si distinguono nei gruppi seguenti: S – per i veicoli a benzina, C e F per i veicoli a diesel. In base alle peculiarità dei vari motori, usando le lettere dell’alfabeto, si procede poi ad ulteriori differenziazioni.

3) ACEA. L’ “European Automobile Manufactures Association” suddivide a sua volta gli oli in tre categorie in virtù del loro funzionamento.

a) A/B. Per i motori diesel e a benzina

b) C. Per motori con catalizzatore o filtri particolari

c) E. Per i veicoli cargo o veicoli speciali con motore a diesel

● L’olio motore LIQUI MOLY Special Tec V venduto in taniche di 1 litro, è un olio sintetico della categoria ACEA di tipo A5/B5, di serie V, di viscosità 0W-30. Quest’olio è adatto per un alto numero di autoveicoli di marche quali: Chevrolet, Daewoo, Honda, Mazda, Nissan, Piaggio, Toyota etc. In virtù della sua bassa viscosità, quest’olio ha la capacità di prevenire i depositi; esso ha poi un’ottima stabilità di taglio, che migliora le capacità di attrito delle parti del motore, assicurando una migliore protezione dall’usura. Esso è particolarmente consigliabile per i moderni motori a benzina e diesel con e senza tecnologia multivalvole.

● L’olio motore LIQUI MOLY Leichtlauf Super 10W-40, venduto in taniche da 1 litro, è un olio sintetico, con speciali additivi di protezione contro l’usura, che prevengono la formazione di morchie nere, mantenendo elastiche le guarnizioni del motore, dell’albero e del gambo della valvola. Il produttore consiglia quest’olio in particolare per i seguenti modelli: Fiat 9.55535-D2/G2; MB 229.1; Peugeot Citroen (PSA) B71 2300; Renault RN 0700/0710. Quest’olio è particolarmente adatto a veicoli con un elevato chilometraggio di oltre 100.000 km

L’olio motore andrebbe di norma sostituito almeno una volta all’anno. Il suo regolare cambio, prevenendo i problemi legati al suo invecchiamento ed alle impurità che col tempo inevitabilmente si accumulano, contribuisce a migliorare le prestazioni dell’automobile.

Va infine ricordato che olio vecchio va raccolto in un apposito contenitore e portato in una stazione di servizio o in un punto di raccolta: esso non deve essere mai disperso nell’ambiente.