La vittima è un incensurato

Ad Acilia, periferia di Roma, un uomo è stato ucciso, intorno alle 6 di stamattina, lunedì 14 febbraio, con diversi colpi da arma da fuoco mentre usciva da casa sua, in via Alberto Galli. Inutili i soccorsi del 118. Si è trattato di un agguato. Sul posto i carabineri per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso.

La vittima è un 48enne, Paolo Corelli, con nessun precedente penale, che lavorava in un supermercato di Fiumicino, raggiunto da tre colpi di pistola, al torace e alla schiena.

Al vaglio degli inquirenti anche alcune testimonianze e l’esame delle telecamere di videosorveglianza della zona. È caccia al killer, al momento non esclusa nessuna pista.