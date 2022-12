Si tratta di un 35enne cinese

Omicidio a Milano, nel quartiere Corvetto, in via Bressanone. Ucciso il titolare di un bar, un 35enne cinese.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15 di stamattina, lunedì 19 dicembre. Stando a quanto si è appreso, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto la Polizia che sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto insieme alla Scientifica. Il pm di turno di Milano Bianca Maria Baj Macario ha svolto un sopralluogo nel bar.

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in una nota, ha affermato: “Il quartiere Corvetto si è svegliato con un’esecuzione. In via Bessarione all’angolo con piazza Angilberto II si respira da troppo tempo un’aria di illegalità. Quando ero Consigliere e Presidente della Commissione Sicurezza del Municipio 4, dal 2016 al 2021, ho segnalato diverse volte alle Istituzioni cittadine la difficile situazione della zona, riportando le molteplici denunce dei residenti di via Bessarione. In questo periodo l’area è stata oggetto di riqualificazione con un’imponente intervento di urbanismo tattico da parte del Comune di Milano ma evidentemente i tavoli da ping pong, la riduzione dei posti auto, la piantumazione di arbusti e l’asfalto colorato, non sono abbastanza per ridurre il degrado e l’insicurezza. Nella piazza sono presenti telecamere di videosorveglianza, mi auguro che possano servire per individuare il colpevole dell’atroce delitto. Corvetto da troppo tempo necessità di maggior controlli, da piazza Angilberto II a piazzale Gabrio Rosa, aree in mano a spacciatori e delinquenti”.