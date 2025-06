A Racale, nel Salento

Una tragedia familiare ha sconvolto Racale, piccolo comune in provincia di Lecce. Teresa Sommario, 53 anni, nata in Germania ma residente nel Salento, ha perso la vita nella sua abitazione. L’autore del delitto, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe il figlio, Filippo Manni, 21 anni, che l’avrebbe colpita mortalmente alla testa con un’accetta. Il giovane è fuggito subito dopo il gesto, e le forze dell’ordine lo stanno ricercando in tutta la zona.

I fatti nella casa di Racale

L’allarme è scattato quando i vicini, insospettiti da rumori, hanno contattato le autorità. I carabinieri della compagnia di Casarano e del nucleo investigativo di Lecce sono intervenuti rapidamente in via Vittorio Emanuele, dove si trova la casa di Teresa Sommario. All’arrivo, gli agenti hanno trovato la donna priva di vita, con evidenti ferite alla testa causate da un’arma da taglio, identificata come un’accetta. Le prime indagini hanno confermato che il colpo mortale sarebbe stato inferto dal figlio, Filippo Manni, che viveva con la madre. I motivi del gesto rimangono al momento sconosciuti, e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica e il contesto del delitto.