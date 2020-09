La decisione della Procura di Velletri

È cambiato il reato per cui sono accusati i fratelli Marco e Gabrielle Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Si tratta di una conseguenza della lettura da parte della procura di Velletri, che indaga sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte (avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro) di una prima relazione sull’autopsia ma anche di nuovi sviluppi delle indagini.

In particolare, nella relazione del medico legale Saverio Potenza sarebbero emersi «colpi assestati e non casuali». In poche parole, il branco avrebbe aggredito il ragazzo con la consapevolezza che avrebbero potuto provocare lesioni mortali.

I fratelli Bianchi e Pincarelli, difesi dall’avvocato Massimiliano Pica, sono in carcere a Rebibbia, mentre Belleggia, difeso da Vito Perugini, si trova ai domiciliari.

Domani mattina, invece, ci saranno i funerali del ragazzo di Paliano. Le esequie, presiedute da monsignor Mauro Parmeggiani, si svolgeranno alle 10 al campo sportivo comunale Piergiorgio Tintisona e, a quanto si è appreso, ci sarà la partecipazione anche del premier Giuseppe Conte.