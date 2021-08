In Africa

Un virus emorragico molto infettivo, simile all’Ebola, è stato rilevato per la prima volta nell’Africa occidentale, innescando una corsa per identificare i potenziali contatti e contenere l’epidemia prima che si diffonda. Lo scrive il Telegraph.

Stando a quanto riferito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il virus di Marburg è stato rilevato in un paziente di sesso maschile in Guinea che è deceduto. L’agente patogeno appartiene alla stessa famiglia di virus dell’Ebola ma non esiste né vaccino né cura e ha un tasso di mortalità dell’88%.

L’individuo ha cercato cure nella provincia di Gueckedou, una regione nel sud-est della Guinea, vicino sia alla Sierra Leone che alla Liberia, sollevando alcune preoccupazioni sul fatto che potesse oltrepassare i confini.

Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa, ha affermato: «Il potenziale per la diffusione del virus di Marburg in lungo e in largo ci induce a fermarlo», aggiungendo che gli operatori sanitari della Guinea hanno avviato «una rapida azione investigativa».

E ancora: «Stiamo lavorando con le autorità sanitarie per attuare una risposta rapida che si basi sull’esperienza passata e sulla competenza della Guinea nella gestione dell’Ebola, che viene trasmessa in modo simile».

Secondo un avviso dell’OMS, l’uomo ha sviluppato i primi sintomi il 25 luglio scorso, prima di recarsi in una piccola clinica sanitaria vicino al suo villaggio in una remota area boschiva il 1° agosto. È morto il giorno seguente. A partire da sabato, tutte e quattro le persone identificate come contatti stretti ad alto rischio erano asintomatiche.

Il virus di Marburg è stato identificato per la prima volta nel 1967 durante due epidemie che si sono verificate contemporaneamente a Marburg e Francoforte in Germania e a Belgrado, in Serbia. L’epidemia è stata associata al lavoro di laboratorio utilizzando scimmie verdi africane importate dall’Uganda.

Nei decenni successivi, sono state identificate epidemie sporadiche in Paesi tra cui Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Kenya.

L’epidemia più grande fino ad oggi si è verificata in Angola nel 2005, quando in 374 hanno contratto il virus e 329 sono morti con un tasso di mortalità dell’88%.

Marburg viene trasmesso alle persone tramite i pipistrelli della frutta e si diffonde tra gli esseri umani attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei delle persone infette. Nel 2018 gli scienziati in Sierra Leone trovarono pipistrelli vivi infetti dal virus ma nessun caso fu confermato nell’uomo.

I primi sintomi comprendono febbre alta, forte mal di testa e malessere e molti pazienti sviluppano una grave febbre emorragica entro una settimana.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha annunciata che una prima squadra di 10 esperti dell’OMS è a Gueckedou e il caso positivo è stato confermato sia dai laboratori guineani che dall’Institut Pasteur in Senegal.