Le previsioni

L’Italia è sotto l’ondata di caldo più rovente degli ultimi anni, con temperature che hanno già superato i 40°C in molte parti del Paese. L’anticiclone africano Caronte ha raggiunto il suo picco e nelle prossime ore si appresta ad arretrare verso Sud. Sono attese temperature calde ancora dalla Toscana in giù, mentre in Pianura Padana e sulle Alpi i termometri, lentamente, inizieranno a scendere di qualche grado.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it ha confermato il caldo record annunciato nei giorni scorsi.

Nel dettaglio, il caldo opprimente finirà al Nord domani con l’arrivo di diffusi temporali che, stante l’enorme energia termica in gioco, potranno risultare molto forti e con grandine. Al Centro le temperature scenderanno sabato 22 luglio, mentre al Sud Caronte resterà protagonista ad oltranza. In sintesi, al Centro-Nord scenderemo verso i 35°C entro il weekend, mentre al Sud resteremo fino ed oltre i 45°C. Previsti nuovamente per lunedì 24 luglio su Sicilia e Sardegna picchi di 47°C.

Nel dettaglio, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni:

Giovedì 20 : Al nord: ancora temporali sulle Dolomiti, in nottata forti dalla Lombardia verso il Veneto. Al centro: soleggiato e un po’ meno caldo. Al sud: sole e caldo intenso.

: Venerdì 21 : Al nord: ondata di forti temporali. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: sole e caldo intenso.

: Sabato 22 : Al nord: altri forti temporali. Al centro: a tratti instabile con qualche veloce temporale sulle Marche. Al sud: sole e ancora caldo intenso.

:

Tendenza: nuova fiammata africana verso le Isole Maggiori e l’estremo Sud, picchi di 47-48°C non esclusi ad inizio settimana.

Si raccomanda la massima prudenza per evitare colpi di calore. È importante bere molta acqua, evitare l’attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata e indossare indumenti leggeri e traspiranti.