Due vittime in poche ore

A Germignaga, in provincia di Varese, un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente che coinvolgeva un trattore. La dinamica esatta e la causa per cui il trattore si è ribaltato sono ancora oggetto di indagine. Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati sulla scena, l’uomo era già deceduto.

Tragedia a Lamezia Terme (Catanzaro)

A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un giovane operaio di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava regolando il traffico. La vittima, residente a San Pietro Apostolo, sempre nel Catanzerese, lavorava per un’impresa che svolgeva servizi stradali per conto dell’Anas. L’incidente è avvenuto lungo una strada che conduceva all’aeroporto, in prossimità di una zona in cui erano in corso lavori di rifacimento dell’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per indagare sulla dinamica dell’incidente.