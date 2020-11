Nuova ordinanza di Speranza, rinnovate le misure per 5 Regioni e cambiano per 2

27/11/2020

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà – come già riportato qui – una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania e Toscana (che restano in area rossa) e a Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia (che restano in area arancione). L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. Invece, due Regioni si apprestano a cambiare colore e passare dalla zona arancione, cioè quella a rischio medio Covid-19, a quella più bassa, gialla: Liguria e Sicilia. Quest’ordinanza, invece, sarà in vigore da domenica 29 novembre. ZONA ROSSA Qui vengono applicate le misure più restrittive previste dal DPCM. Bisogna motivare l’uscita di casa con l’autocertificazione (motivi di salute, di necessità e di lavoro). Chiusi bar, ristoranti, negozi. Didattica a Distanza (DAD) dalla seconda media in poi. Vietato spostarsi da un Comune all’altro e uscire o entrare nella Regione. ZONA ARANCIONE Ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie chiusi per tutta la giornata ma ogni altro tipo di negozio resta aperto. DAD prevista soltanto alle superiori. Si può circolare all’interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione ma non abbandonarlo (se non per motivi di salute, di necessità e di lavoro e con autocertificazione). Vietato uscire dalla Regione. ZONA GIALLA Ristoranti e bar aperti fino alle 18, mentre gli altri tipi di negozi potranno rispettare il loro normale orario di ciusura. Centri commerciali chiusi nei fine settimana. È possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra. Resta il coprifuoco dalle 22.

