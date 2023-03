A Grosseto

Un anziano residente a Roccastrada, in provincia di Grosseto, in Toscana, aveva tentato di organizzare il proprio funerale rivolgendosi ad un’azienda di pompe funebri. L’impiegato dell’azienda ha però allertato i carabinieri di Grosseto, poiché il funerale sarebbe dovuto svolgersi il giorno successivo.

Dopo aver acquisito maggiori informazioni, i militari hanno individuato l’uomo e si sono recati nella sua casa di campagna. Dopo avere scavalcato l cancello, all’interno, hanno trovato l’uomo in stato confusionale e hanno notato che aveva collegato un tubo di plastica allo scarico dell’auto. L’uomo aveva lasciato denaro contante sul tavolo della cucina per il funerale e diversi messaggi di addio per i suoi familiari.

Dopo averlo fatto parlare e sfogare, i militari, che hanno così sventato il suicidio dell’anziano, hanno allertato l’assistenza sanitaria e i parenti dell’uomo sono stati contattati.

Quali sono i segnali premonitori di un suicidio?

È importante conoscere i segnali premonitori del suicidio per poter intervenire e prevenire un tale evento. Alcuni segnali premonitori comuni includono:

Cambiamenti nell’umore o nel comportamento: se una persona mostra un cambiamento improvviso e significativo nel suo umore o comportamento, come isolarsi, diventare irrequieta o irritabile, può essere un segnale di avvertimento. Espressioni verbali: se una persona inizia a parlare di suicidio o di voler porre fine alla propria vita, o se esprime sentimenti di disperazione o di inutilità, è importante prendere sul serio queste espressioni verbali. Cambiamenti nell’abitudine di dormire o mangiare: se una persona ha difficoltà a dormire o dorme troppo, oppure ha un’appetito eccessivo o manca di appetito, possono essere segnali di avvertimento di un problema più grande. Cambiamenti nella routine quotidiana: se una persona smette di partecipare alle attività che solitamente svolgeva, come il lavoro o gli hobby, può essere un segnale di allarme. Cambiamenti nell’abuso di alcol o droghe: se una persona inizia ad abusare di alcol o droghe, può essere un segnale di avvertimento. Problemi finanziari o legali: se una persona sta affrontando problemi finanziari o legali significativi, può essere un fattore di rischio per il suicidio. Eventi stressanti della vita: se una persona sta affrontando eventi stressanti nella sua vita, come la perdita di una persona cara, una separazione o un divorzio, può essere un fattore di rischio per il suicidio.