Orietta Berti è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2021 con il brano “ Quando ti sei innamorato ”

La cantante, in gara al Festival della Canzone, si è classificata nona tra i Big. Eppure, per il pubblico, ha vinto la competizione. Il merito, che non è (solo) della musica, va alle sue meravigliose gaffe, dai Naziskin all’incidente con la polizia, all’allagamento della stanza dell’albergo.

La polizia non mi ha arrestata, mi ha accompagnata all’Hotel Globo perché non credeva a dove stessi andando», ha detto ancora, raccontando a modo suo il tragicomico «incidente» che l’ha vista protagonista a Bordighera. Tre volanti l’hanno fermata. Troppo tardi per circolare. «Ma io devo provare i vestiti per Sanremo», ha replicato la Berti. «A quest’ora, signora?». «Se non ora, quando?». E giù, con le volanti a scortarla per i carruggi liguri.

55 anni dopo il debutto e a 29 anni dall’ultima volta con il brano “Quando ti sei innamorato” per l’Etichetta Starpoint Corporation e la Produzione artistica del M° Enzo Campagnoli. Il brano è di Francesco Boccia, Ciro Esposito, autori al Festival di Sanremo 2015 di Grande Amore de Il Volo e Marco Rettani, già autore di Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Michele Zarrillo e Patty Pravo.

“Vado volentieri e mi piace l’idea che ci siano tanti generi musicali; io rappresenterò la canzone italiana ma sarò insieme a tanti altri artisti che proporranno generi diversi, attuali e moderni, in un bel Festival dove la musica sarà declinata in tante note”.

Nell’ultimo libro, Tra bandiere rosse e acquasantiere, Ed Rizzoli, Orietta ripercorre la sua vita e scopre che la musica sarebbe diventata il suo lavoro:

“…Poi un giorno quella bambina, l’Orietta, cresciuta in un mondo alla Guareschi tra i comizi del PCI e la messa la domenica, scopre di avere una voce meravigliosa, e incoraggiata dal papà inizia a cantare, e da allora non smetterà più. Come in un film, sulla sua adorata bicicletta pedalerà attraverso cinquanta e più anni di vita, di carriera e di storia d’Italia, vendendo oltre 16 milioni di dischi, partecipando a 11 (tra poco 12 – ndr) Festival di Sanremo, lasciando una traccia indelebile nel mondo musicale e in quello televisivo con canzoni e programmi semplicemente mitici. “Tra bandiere rosse e acquasantiere” è la storia dell’Orietta raccontata per la prima volta dalla sua viva voce, ricca di aneddoti inediti e impreziosita da sedici pagine di fotografie rare”.

