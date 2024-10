In Norvegia

Un tram è deragliato e si è schiantato contro un negozio di computer e dispositivi elettronici nel centro di Oslo, capitale della Norvegia, provocando, per fortuna, solo quattro feriti lievi. L’incidente è avvenuto lungo la Storgata, una delle arterie principali della città. Le immagini diffuse dai media norvegesi mostrano la prima carrozza del tram infilata attraverso la vetrina del negozio, causando danni significativi.

Dettagli dell’incidente e i feriti

A bordo del tram si trovavano circa 20 passeggeri al momento dell’incidente, che ha avuto luogo mentre il mezzo stava effettuando una curva a un incrocio trafficato. Tra i quattro feriti vi è anche il conducente del tram, attualmente considerato un sospettato in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità locali. “Non vi sono stati feriti gravi”, ha confermato la polizia, aggiungendo che tutti i feriti hanno ricevuto assistenza sul posto.

Evacuazione dell’edificio

A seguito dell’impatto, l’intero edificio di quattro piani è stato evacuato per consentire alle squadre di controllo di verificare eventuali danni strutturali. La polizia ha dichiarato che al momento non sono ancora note le cause del deragliamento, ma che il caso è ora sotto l’attenzione dell’Autorità Norvegese di Investigazione sulla Sicurezza, la quale giungerà sul luogo per le valutazioni del caso.

Testimoni oculari: “Il tram correva a velocità elevata”

Un testimone, Mohnsin Munir, ha riferito ai media locali di aver visto il tram avvicinarsi a velocità sostenuta. “Avrebbe dovuto svoltare a sinistra, ma ha continuato dritto finendo dentro il negozio”, ha dichiarato Munir, confermando l’atmosfera di shock tra i presenti.

Sicurezza del sistema tranviario

L’operatore Sporveien, che gestisce tram e metropolitane a Oslo, ha specificato che il sistema di tram cittadino trasporta annualmente circa 50 milioni di passeggeri. Nonostante il numero elevato di utenti, incidenti di questo tipo sono rari e l’azienda ha avviato una revisione interna delle procedure di sicurezza.