A Peshawar

Almeno 59 persone sono state uccise e 157 ferite dopo che un attentatore suicida si è fatto saltare in aria in una moschea in Pakistan, a Peshawar. Il terrorista ha fatto esplodere il suo giubbotto mentre un gran numero di fedeli – tra cui molti poliziotti dei vicini uffici – stavano pregando all’interno.

L’ufficiale di polizia locale Zafar Khan ha riferito che l’impatto dell’esplosione ha causato il crollo del tetto dell’edificio religioso, provocando dozzine di feriti: “Una parte della moschea è crollata e si ritiene che diverse persone si trovino sotto di essa”, ha affermato.

Mohammad Asim, portavoce del Lady Reading Hospital di Peshawar, ha affermato che si stanno occupando di 90 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, almeno 15. Quindi, si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Il primo ministro Shahbaz Sharif ha condannato l’attentato in un comunicato, prima di ordinare alle autorità di assicurare le migliori cure mediche possibili ai feriti. Ha anche promesso “un’azione severa” contro gli autori.

L’attacco è stato rivendicato da Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), definendolo una vendetta per l’uccisione del suo leader Omar Khalid Khorasani avvenuto in Afghanistan nell’agosto del 2022. Islamabad ha più volte chiesto ai talebani afghani di agire contro il TTP che utilizza il suolo afghano per compiere attacchi terroristici all’interno del Pakistan.

Dal canto loro, i talebani afghani hanno condannato l’attacco suicida: “Siamo rattristati nell’apprendere che numerose persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite a causa dell’esplosione in una moschea”, ha affermato il ministero degli Affari esteri dell’Afghanistan, aggiungendo che l’Emirato islamico dell’Afghanistan condanna gli attacchi ai fedeli nelle moschee e ritiene tali azioni in “contraddizione con gli insegnamenti della sacra religione dell’Islam”.

Infine, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l’attacco “aberrante”. “Il segretario generale condanna fermamente l’attentato suicida avvenuto oggi in una moschea a Peshawar in Pakistan – ha dichiarato un portavoce – È particolarmente aberrante che un simile attacco sia avvenuto in un luogo di culto”.