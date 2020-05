Pamela Prati a Domenica In, polemiche per l’ospitata dalla Venier

19/05/2020

Nella puntata scorsa di Domenica In è stata ospite Pamela Prati, la showgirl sarda finita nell’occhio del ciclone mediatico per il matrimonio finto con il fasullo imprenditore Mark Caltagirone. Motivo della presenza della 61enne anche la promozione del suo libro autobiografico Come un carezza. Ebbene, molti telespettatori non hanno gradito la presenza della Prati che, comunque, si è scusata per quanto successo: «Quella non ero io, si vede che ero completamente plagiata. Mi hanno fatto credere che fosse così e mi hanno obbligata a dire quelle cose. Hanno fatto lo stesso, in passato, anche a Michelle Hunziker, Alfonso Signorini e alla politica Wanda Ferro. Ho pagato tanto dolore e la mia reputazione. In quel momento non ero consapevole di prenderti in giro. Sono stata proprio una stupida, ero caduta in una trappola mortale. Ora resto seduta e aspetto il mio riscatto, la mia rinascita». LEGGI ANCHE: Morto attore di Twilight, trovato insieme alla fidanzata. Tuttavia, Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza della Rai, in un post condiviso su Facebook, ha affermato: «Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a ‘Domenica In’, dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Per la Rai il caso Prati, è bene ricordarlo, fu un danno d’immagine e di credibilità incalcolabile, la showgirl si presentò in trasmissione per annunciare che si era appena sposata, salvo poi scoprire che fosse tutta una enorme fake news. Come è possibile che il servizio pubblico si sia prestato a darle ancora visibilità persino sul libro? A prescindere dal compenso, il ritorno di immagine per la Prati, andare in onda sulla prima rete Rai, è ben più prezioso del semplice cachet, che almeno speriamo non sia stato corrisposto questa volta». A proposito di quest’ultimo aspetto, subissata dalle domande dei suoi follower, la conduttrice su Instagram ha scritto: «Non è stata pagata!!!». Anzaldi, comunque, ha chiesto chiarimenti: «La conduttrice Mara Venier in apertura di trasmissione ha detto che dell’ospitata fossero informati sia l’amministratore delegato Salini, sia il direttore di rete Coletta, tanto che li ha ringraziati. Davvero erano informati e hanno dato il via libera? È opportuno che chiariscano, serve rispetto per il servizio pubblico e per i soldi del canone degli italiani». Fonti: Cronacasocial.com e Adnkronos. LEGGI ANCHE: Prende una buca, la segnala ai vigili e si becca una multa.

Tuttavia, Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza della Rai, in un post condiviso su Facebook, ha affermato: «Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a ‘Domenica In’, dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Per la Rai il caso Prati, è bene ricordarlo, fu un danno d’immagine e di credibilità incalcolabile, la showgirl si presentò in trasmissione per annunciare che si era appena sposata, salvo poi scoprire che fosse tutta una enorme fake news. Come è possibile che il servizio pubblico si sia prestato a darle ancora visibilità persino sul libro? A prescindere dal compenso, il ritorno di immagine per la Prati, andare in onda sulla prima rete Rai, è ben più prezioso del semplice cachet, che almeno speriamo non sia stato corrisposto questa volta».

A proposito di quest’ultimo aspetto, subissata dalle domande dei suoi follower, la conduttrice su Instagram ha scritto: «Non è stata pagata!!!».

Anzaldi, comunque, ha chiesto chiarimenti: «La conduttrice Mara Venier in apertura di trasmissione ha detto che dell’ospitata fossero informati sia l’amministratore delegato Salini, sia il direttore di rete Coletta, tanto che li ha ringraziati. Davvero erano informati e hanno dato il via libera? È opportuno che chiariscano, serve rispetto per il servizio pubblico e per i soldi del canone degli italiani». Fonti: Cronacasocial.com e Adnkronos.

