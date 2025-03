A bordo 172 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio

Un volo American Airlines diretto a Dallas è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Denver dopo vibrazioni al motore. Durante il rullaggio, un incendio è scoppiato, spingendo i passeggeri a evacuare in fretta, molti rifugiandosi sull’ala dell’aereo.

Il volo American Airlines 1006, un Boeing 737-800 partito da Colorado Springs e diretto a Dallas-Fort Worth, si è trasformato in una scena da film d’azione.

Intorno alle 17:15 ora locale, dopo appena 20 minuti di volo, l’equipaggio ha segnalato “vibrazioni al motore”, costringendo il velivolo a deviare verso l’aeroporto internazionale di Denver. Quello che sembrava un semplice problema tecnico si è rapidamente aggravato: dopo un atterraggio sicuro e mentre l’aereo rullava verso il gate C38, un motore ha preso fuoco, scatenando il panico tra i 172 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio a bordo.

I passeggeri, intrappolati in una situazione surreale, sono stati costretti a evacuare utilizzando gli scivoli d’emergenza, mentre alcuni si sono rifugiati sull’ala dell’aereo in attesa dei soccorsi. “Abbiamo sentito un odore di plastica bruciata appena atterrati, poi tutti hanno iniziato a urlare ‘fuoco!’”, ha raccontato Gabrielle Hibbitts, una passeggera intervistata da CBS News Colorado.

Cronaca di un’evacuazione al cardiopalma

L’evacuazione è stata un’operazione caotica ma efficace. Video girati dai testimoni mostrano passeggeri scendere dagli scivoli, altri uscire dal portellone sopra l’ala, e alcuni raggiungere il terminal tramite il jet bridge. “Ho visto fiamme e fumo, poi siamo corsi fuori il più velocemente possibile”, ha riferito un altro passeggero a NBC News. Nonostante la gravità della situazione, il bilancio è relativamente contenuto: 12 persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi, secondo quanto dichiarato da Michael Konopasek, portavoce dell’aeroporto di Denver. American Airlines ha confermato che tutti i 178 occupanti sono stati trasferiti al terminal in sicurezza, lodando la prontezza dell’equipaggio e dei soccorritori.

“Ringraziamo i nostri membri dell’equipaggio, il team DEN e i primi soccorritori per la loro azione rapida e decisa, con la sicurezza di tutti a bordo e a terra come priorità”, ha dichiarato la compagnia in una nota ufficiale. L’aereo, un Boeing 737-800 di 13 anni, equipaggiato con motori CFM56 di CFM International, è ora sotto la lente della Federal Aviation Administration (FAA), che ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Le indagini e il futuro del Boeing 737-800

La FAA ha promesso un’indagine approfondita per determinare cosa abbia scatenato l’incendio. Le prime ipotesi puntano a un guasto meccanico legato alle vibrazioni segnalate dall’equipaggio, ma gli investigatori dovranno analizzare i dati di volo, i registri di manutenzione e i resti del motore danneggiato. Il Boeing 737-800, un modello affidabile e ampiamente utilizzato, è stato messo in discussione in passato per problemi tecnici, ma non è chiaro se questo incidente sia legato a un difetto di progettazione o a un errore umano.

American Airlines ha già annunciato l’invio di un aereo sostitutivo per portare i passeggeri a Dallas, con un volo programmato per la notte. I bagagli sono stati recuperati dal velivolo incidentato, segno che la situazione è tornata sotto controllo. Tuttavia, l’impatto sull’immagine della compagnia e sulla fiducia dei viaggiatori potrebbe richiedere tempo per essere assorbito. Boeing, contattato per un commento, ha declinato di rispondere, rimandando alle indagini ufficiali.