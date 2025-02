Le ultime sulla salute del Pontefice

Papa Francesco continua la sua lotta contro la malattia, ma non perde occasione di sostenere la comunità di Gaza e pregare per la pace in Medio Oriente. Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute e le sue parole di conforto.

Papa Francesco continua a seguire le terapie mediche presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio. Secondo fonti vaticane, il pontefice ha ricevuto il trattamento con ossigeno a flussi alti, mantenendo la stessa modalità di cura dei giorni precedenti.

Nonostante la delicatezza della sua situazione, Bergoglio ha mostrato segni di miglioramento, riuscendo ad alzarsi dalla letto e utilizzando la poltrona nella sua stanza al decimo piano del nosocomio.

Aggiornamenti sulla salute del Papa

Nel corso della giornata, si attende il rilascio degli esiti della tomografia assiale computerizzata (TAC) ai polmoni che Papa Francesco ha eseguito. Fonti vaticane confermano che il Papa ha trascorso una notte tranquilla e continua a riposare, un segno positivo della sua condizione fisica. Nonostante la situazione di salute delicata, Papa Francesco non ha perso occasione per rimanere in contatto con i fedeli e per sostenere la preghiera per la pace.

La chiamata dal Papa alla comunità di Gaza

Anche durante il ricovero, il Papa ha continuato a dimostrare una particolare vicinanza alla comunità di Gaza. Come ha raccontato il parroco della Sacra Famiglia di Gaza, padre Gabriel Romanelli, Papa Francesco li ha chiamati per esprimere il suo sostegno e per benedire i fedeli in quella regione martoriata dalla guerra. Il parroco ha condiviso il suo emozionato apprezzamento per la “chiamata benedetta” ricevuta, affermando che è stato un conforto sapere che, nonostante la sua condizione, il Papa continua a pregare e a pensare a tutti coloro che soffrono, specialmente in Medio Oriente.

“È una grande gioia, anche in mezzo a tante prove, il fatto di sapere che il Santo Padre continua a pensare e a pregare per tutti e per la pace a Gaza”, ha aggiunto il parroco.

In preghiera per la salute del Papa

Il sostegno della Chiesa e dei fedeli continua a essere un punto di forza per Papa Francesco in questi giorni difficili. Il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, ha organizzato un rosario a Piazza San Pietro per la salute del Papa, che si terrà alle 21 di questa sera.