Il Pontefice potrebbe stare in ospedale per qualche giorno

“Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo ha comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede.

Già nel luglio scorso Papa Francesco, 86 anni, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Dal tempo, poi, Bergoglio soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all’utilizzo della sedia a rotelle.

In ospedale per qualche giorno

Si è appreso che il Pontefice potrebbe trascorrere nell’ospedale qualche giorno. Inoltre, lo staff più vicino al Pontefice – compreso il dispositivo della sicurezza – è stato mobilitato per passare la notte nel Policlinico universitario. Annullate un’intervista e le udienze previste per domani e dopodomani. Francesco si trova nell’appartamento al decimo piano, cosiddetto “dei Papi”, in precedenza utilizzato più volte anche da Giovanni Paolo II.

Il Papa ha avuto un malore?

Secondo alcune agenzie di stampa, Papa Francesco sarebbe stato ricoverato a causa di un malore avvenuto proprio oggi, mercoledì 29 marzo. Al momento, però, le condizioni del Pontefice non sembrano destare preoccupazione. In particolare, il Pontefice avrebbe avuto un affaticamento respiratorio e sarebbe stato sottoposto a una TAC per verificare la situazione dei bronchi. Necessario l’uso dell’emogasanalisi in stanza per monitorarlo costantemente.

Secondo altre fonti, invece, al Santo Padre sarebbe stata diagnosticata una fibrillazione atriale. Riscontrato il problema cardiaco, i medici hanno deciso di procedere con il ricovero.