Il Pontefice ha preso anche altre decisioni

Papa Francesco ha rimosso dal governo pastorale della diocesi di Łowicz in Polonia, monsignor Andrzej Franciszek Dziuba.

In una nota della nunziatura di Varsavia si legge che “sono state riscontrate difficoltà nel governo pastorale e in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi su minori commessi da sacerdoti, come è emerso da una indagine condotta dalla Santa sede, a norma del Motu proprio Vos estis lux mundi”.

Il Pontefice ha anche nominato il nuovo arcivescovo metropolita di Kupang, in Indonesia. Si tratta di Hironimus Pakaenoni della Diocesi di Atambua, che prende il posto di monsignor Peter Turang che ha scelto di rinunciare al governo pastorale.

Infine, il Papa ha anche nominato il reverendo monsignor Jean Claude Rakotoarisoa come vescovo della Diocesi di Miarinarivo, Madagascar, e monsignor Godfrey Jackson Mwasekaga come vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi metropolitana di Mbeya, Tanzania.