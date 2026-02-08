È accaduto a Parabita, nel Salento

Un ascensore si apre, la cabina non c’è, e una donna di 72 anni precipita nel vano per circa tre metri. È accaduto a Parabita, nel Salento, all’interno di una palazzina indipendente su due livelli in via Torino. La donna ha riportato fratture multiple, tra cui una sospetta frattura del femore, ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. L’impianto è stato sequestrato per accertamenti.

L’allarme è scattato intorno alle 7:30 del mattino; la caduta è stata di circa 3 metri.

La dinamica dell’incidente: porta aperta, cabina ferma al piano inferiore

Secondo quanto ricostruito, la 72enne aveva chiamato l’ascensore dal primo piano per scendere al piano terra. La porta si è aperta regolarmente, ma la cabina era rimasta ferma al piano inferiore. Convinta di poter entrare, la donna ha varcato la soglia ed è precipitata nel vano.

L’ascensore era stato installato alcuni anni fa anche per agevolare gli spostamenti del marito della donna, affetto da problemi di salute. Al momento dell’incidente, la 72enne era sola in casa. Alcuni vicini hanno assistito alle prime fasi e contribuito ad allertare i soccorsi.

I soccorsi e il ricovero in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, i carabinieri della stazione di Parabita e del Norm di Casarano e il personale sanitario del 118. I pompieri hanno recuperato la donna dal vano dell’ascensore con l’ausilio di una scala e l’hanno affidata ai sanitari.

La paziente è stata trasferita in codice rosso all’Ospedale Sacro Cuore Gesù. Le sue condizioni sono stabili; resta ricoverata per le fratture riportate, con dolore intenso e una sospetta rottura del femore.

Le indagini: ascensore sotto sequestro

I carabinieri hanno posto l’ascensore sotto sequestro per consentire accertamenti tecnici sul malfunzionamento. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno Francesca Miglietta. Al momento non risultano responsabilità esterne accertate; gli investigatori verificano la catena di sicurezza dell’impianto, i dispositivi di blocco porta-cabina e lo stato di manutenzione.

Cosa non deve mai accadere a un ascensore

Interblocco porta-cabina : deve impedire l’apertura senza cabina presente.

: deve impedire l’apertura senza cabina presente. Segnalazione di posizione : sensori devono comunicare correttamente il piano.

: sensori devono comunicare correttamente il piano. Manutenzione documentata : registri aggiornati e verifiche periodiche.

: registri aggiornati e verifiche periodiche. Prove funzionali: test dopo ogni intervento tecnico.

FAQ

La donna è in pericolo di vita?

No, le condizioni sono stabili, ma ha riportato fratture importanti.

Perché l’ascensore è stato sequestrato?

Per consentire accertamenti tecnici sulle cause del malfunzionamento.

Ci sono responsabilità accertate?

Al momento no; le indagini sono in corso.