Dramma in Canada

Tanya Pardazi, 21enne, social influencer di TikTok è morta durante una sessione di paracadutismo. Un’amica ha svelato che si trattava della prima volta da sola. È successo in Canada. Lo riporta il Daily Mail.

Tanya Pardazi, studentessa di filosofia alla Toronto University, aveva completato un corso in Canada, rendendola idonea a fare paracadutismo senza istruttori. Fatale, però, il salto da un chilometo da altezza: il paracaduto principale non si è aperto.

Stando a quanto riportato da Skydive Toronto, la ragazza “ha aperto il paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva”.

Prima del salto, a Tanya Pardazi era stata istruita su come passare al suo paracadute secondario nello scenario in cui quello principale non avesse funzionato correttamente. Non è chiaro il motivo per cui il paracadute principale non si è aperto.

Pardazi, che ha raggiunto le semifinali del concorso di bellezza Miss Teen Canada 2017, è stata immediatamente trasportata in ospedale dove è stata dichiarata morta.

Un’amica, Melody Ozgoli, alla stampa locale, ha raccontato: “Tanya aveva un interesse per tutto ciò che era nuovo e avventuroso. La vita era troppo noiosa per lei e cercava sempre di fare qualcosa di avventuroso. Ha davvero vissuto ogni secondo al massimo”:

Pardazi aveva 100mila follower su TikTok, dove pubblicava video su vari argomenti, tra cui antichi alieni, storia dell’arte e scienze animali.