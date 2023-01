Dramma a Parigi

Una tragedia ancora inspiegabile è avvenuta ieri sera, giovedì 12 gennaio, in un appartamento del 20° arrondissement di Parigi.

Una bambina, che aveva appena compiuto tre anni, è stata trovata morta in una lavatrice. Sono stati suo padre e un altro fratello a fare la macabra scoperta intorno alle 22:30. a piccola, in condizioni critiche, è stata portata d’urgenza in ospedale ma la sua morte è stata dichiarata un’ora dopo.

Non si conoscono ancora le cause della morte della piccola ma si tratterebbe di soffocamento. “Non sappiamo assolutamente cosa sia successo. Non sono state trovate tracce di violenza sul corpo della bambina”, ha spiegato una fonte vicina alle indagini. Sarà eseguita l’autopsia.

Giovedì sera, il padre di 48 anni è tornato a casa dal lavoro e ha cenato con la compagna e uno dei cinque figli della famiglia: “Il maggiore ha 18 anni, poi ci sono i figli tra i 7 e i 16 anni, e infine la vittima”, ha spiegato la fonte.

Pare che i genitori non sapessero cosa stessero facendo gli altri quattro figli durante la cena. Solo alla fine del pasto hanno cominciato a cercare la bambina. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta.