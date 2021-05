È successo in provincia di Parma

Ennesimo incidente mortale sul luogo del lavoro. È avvenuto ieri sera, giovedì 6 maggio, alle 21.30, a Sorbolo, comune della provincia di Parma.

Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato, e ucciso sul colpo, da un contenitore dal peso di diversi quintali, pieno di mangiime per animali. La vittima si chiamava Andrea Recchia e aveva 37 anni, originario di Montalbano Jonico (Matera).

Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro che hanno messo sotto sequestro l’area.

In una nota Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, e Giorgia Costantino, hanno affermato: «Ancora una morte sul lavoro che questa volta colpisce il territorio parmense. A Sorbolo, in un’azienda di mangimi, un 35enne è deceduto mentre spostava dei sacchi. Sono pochi i particolari sulla vicenda che si aggiunge alle morti bianche degli ultimi giorni. La Ugl di Parma si stringe al cordoglio della famiglia e sempre più fermamente ribadisce che non avremo pace fino a quando la sicurezza sul lavoro non sarà prioritaria in ogni azienda».