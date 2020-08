È successo su un volo diretto da Londra a Pisa

Mercoledì scorso, 26 agosto, un aereo Ryanair stava per decollare dell’aeroporto di Stansted (Londra), con molti passeggeri a bordo. A un tratto, però, uno di essi ha ricevuto un messaggio che lo informava di essere positivo al Covid-19.

Stando a quanto riportato dal Telegraph, l’uomo ha poi informato l’equipaggio e ha spiegato quanto appena successo. Di conseguenza, insieme alla persona che lo accompagnava, è stato scortato fuori dal velivolo dallo stesso equipaggio con addosso la tuta di protezione batteriologica. I due passeggeri sono successivamente finiti in isolamento, come da prassi.

In una nota la compagnia aerea irlandese ha dichiarato: «Il passeggero e il suo compagno di volo hanno seguito le regole sanitarie messe in atto da Ryanair. Entrambi hanno indossato una mascherina all’aeroporto di Stansted e durante il breve periodo (meno di dieci minuti) in cui si sono seduti a bordo dell’aereo prima della partenza. C’è stato poco o nessun rischio di trasmissione del Covid-19 ad altri passeggeri o membri dell’equipaggio perché anche loro indossavano sempre una mascherina».

L’equipaggio ha, inoltre, disinfettato rigorosamente i sedili, così come i vani portabagagli che l’uomo e il suo partner hanno utilizzato. Insomma, misure rassicuranti per gli altri passeggeri. Il volo ha poi raggiunto la destinazione, Pisa, con un ritardo di un’ora e quaranta minuti.