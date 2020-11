La provocazione della modella e attrice

Paola Saulino, che su Instagram ha un seguito di 1,2 milioni di follower, ha lanciato sul social media una provocazione: «Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso».

L’attrice e modella italiana, 31 anni, lo ha detto a La Radiazza di Gianni Simioli su Radio Marte.

Saulino ha poi spiegato: «Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su. Più dura il lockdown, più la cifra sale. Cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su YouTube. Oppure impiegare questo tempo per leggere e imparare».

La 31enne, però, non vuole sentire parlare di mercificazione del corpo: «Credo che in un rapporto di coppia il denaro possa evitare complicazioni e grandi sofferenze. Il fatto che ci sia un accordo in cui le due parti effettuano uno scambio, sesso per ottenere soldi o viceversa, metta subito in chiaro che oltre quel confine non si può andare, non ci deve essere alcun coinvolgimento sentimentale. Si paga o si prendono soldi per non oltrepassare quel confine ed è così che funziona. Molti giudicano male un rapporto basato sul baratto sesso in cambio di soldi o di un bene, io al contrario ci vedo molta poesia».

Su Instagram, poi, Paola Saulino ha aggiornato sullo stato delle offerte: «Per ora ho ricevuto una buona proposta da mezzo milione di euro… ma non mi accontento, voglio un Fallo da 1 milione, chi vuole ascoltare tutti i giorni a tutte le ore un ‘mettilo Dentro’? Rilancia, la Maestra Paolina aspetta un bel Fallaccio milionario. Alza l’asticella Fallica».