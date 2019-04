L'incidente nel rally di Corsica

Pauroso incidente nel Tour De Corse, in Corsica, per l’equipaggio Nucita e Princiotto.

I due Andrea Nucita, di Santa Teresa Riva (Me) e Giuseppe Princiotto messinese: dopo un urto la loro Hyundai i20 NG R5 ha cappottato nella PS9, come raccontiamo nella cronaca e come si vede nel video in testa.

Per loro, sempre fortunatamente, nessun danno fisico grave da quanto ci risulta, seppure sia stato necessario interrompere la prova e condurre i due in ospedale (sempre vigili e svegli) per accertamenti.

L’auto ha sbattuto contro un’abitazione e poi si è cappottata. Immediati i soccorso però per fortuna per i due piloti siciliani solo tanto spavento.