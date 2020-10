L'incidente è avvenuto a Tre Re di Cava Manara

Drammatico incidente a Tre Re di Cava Manara, comune della provincia di Pavia, in Lombardia.

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo essere state investite da un’auto mentre erano ferme a una pensilina in attesa dell’autobus. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto questa mattina poco dopo le 9.

La vettura, secondo le prime testimonianze, sarebbe sbandata travolgendo il gruppo che stava aspettando il bus. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso del 118. Non si conoscono la generalità degli investiti. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia.

Come riportato su IlGiorno.it, alla guida dell’auto, una Subaru, c’era un uomo di 85 anni con accanto una donna. Intorno alle 9.15, l’anziano ha perso il controllo dle mezzo e ha travolto le persone che aspettavano il bus alla fermata.

A perdere la vita una donna che aspettava il bus per andare al mercato e un ragazzo che distribuiva volantini con il carrello della spesa. Illesi il conducente dell’auto e la persona che gli sedeva accanto.