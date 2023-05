A Vigevano (Pavia)

Oggi, lunedì 22 maggio, poco dopo le 12, un terribile incidente stradale ha scosso la città di Vigevano, in provincia di Pavia, in Lombardia, in via Mentana. Una bambina di soli 5 anni è morta in ospedale. La piccola si trovava sul sedile posteriore dell’auto guidata dal nonno quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro con un’altra vettura. L’impatto è stato molto violento.

La bambina è stata sbalzata fuori dal finestrino aperto dell’auto condotta dal nonno e ha sbattuto la testa contro un palo. La scena è stata traumatica e immediatamente sono giunti sul luogo dell’incidente gli operatori del servizio di emergenza 118. Tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente, la bambina e i due conducenti delle vetture coinvolte, sono state trasportate in ospedale. Due di loro sono stati portati al vicino ospedale di Vigevano, mentre l’altro è stato inviato al San Matteo di Pavia per ricevere le cure necessarie.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause che hanno portato allo scontro tra le due vetture.

Gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per stabilire le responsabilità e ricostruire l’accaduto nel modo più accurato possibile: intanto, si è appreso che la Honda Jazz guidata dal nonno della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y.