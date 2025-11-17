Nel cedolino di dicembre, aumenti per migliaia di pensionati tra tredicesima, bonus natalizi e meno tasse.

Ogni anno dicembre è un mese atteso con particolare interesse da milioni di pensionati italiani. Non solo per le festività, ma anche per il contenuto del cedolino della pensione che, in questo periodo, si presenta più generoso del solito. Nel 2025, secondo quanto comunicato da INPS e confermato dalle principali fonti istituzionali, il cedolino della pensione di dicembre sarà accreditato lunedì 1 dicembre, primo giorno bancabile del mese.

Più soldi in arrivo: cosa contiene il cedolino della pensione di dicembre 2025

Il primo elemento che salta all’occhio è l’aumento dell’importo netto della pensione rispetto agli altri mesi. Questo non dipende solo dalla tredicesima, ma anche da un’imposizione fiscale meno pesante. Come spiegato da INPS, sul rateo di dicembre non si applicano le addizionali regionali e comunali, che vengono recuperate in undici rate da gennaio a novembre. Questo comporta meno trattenute sul netto, anche a parità di importo lordo. In sostanza, anche escludendo la tredicesima, la pensione di dicembre è comunque più alta del solito.

La tredicesima: quanto vale e chi la riceve per intero

La tredicesima mensilità è il cuore dell’incremento di dicembre. Si tratta di una somma che spetta a tutti i pensionati e che viene calcolata come 1/12 della pensione lorda per ogni mese percepito nell’anno. Chi è in pensione da gennaio 2025 riceverà l’equivalente di una mensilità intera; chi invece ha iniziato a percepire la pensione nel corso dell’anno, riceverà una somma proporzionale ai mesi maturati. Attenzione però alla tassazione: la tredicesima è più tassata della pensione ordinaria, poiché non gode delle detrazioni fiscali usuali. Nonostante ciò, l’importo netto resta consistente e rappresenta un aiuto importante in vista delle spese natalizie.

Il bonus tredicesima: 154,94 euro in più per i pensionati a basso reddito

Accanto alla tredicesima, alcuni pensionati riceveranno un bonus supplementare del valore di 154,94 euro, previsto dalla legge finanziaria del 2001. Il bonus è destinato a chi percepisce una pensione di valore non superiore al trattamento minimo e possiede un reddito personale inferiore a 7.844,20 euro. In caso di reddito leggermente superiore (fino a 7.999,14 euro), il bonus è riconosciuto in misura parziale. Non è necessario fare richiesta: l’erogazione avviene automaticamente per tutti coloro che soddisfano i requisiti reddituali. Tuttavia, resta escluso chi riceve trattamenti assistenziali o prestazioni non previdenziali.

In alcuni casi arriva anche la quattordicesima

Un’ulteriore voce potrebbe comparire nel cedolino di dicembre per chi ha raggiunto i 64 anni dopo agosto 2025 oppure è andato in pensione nella seconda metà dell’anno. Si tratta della quota maturata di quattordicesima, che viene riconosciuta a 1/12 per ogni mese utile. A seconda del caso, l’importo può arrivare fino a 327 euro. Anche in questo caso, il pagamento avviene in automatico.

Quando arriva l’accredito INPS

Per tutti i pensionati, l’erogazione del cedolino INPS di dicembre 2025 avverrà lunedì 1 dicembre, data utile anche per ritiri in contanti presso Poste Italiane, secondo il calendario stabilito in base alle iniziali del cognome. Chi riceve la pensione su conto corrente bancario o postale, invece, vedrà l’accredito nella stessa giornata, salvo eventuali ritardi bancari.

Lo sapevi che…?

La tredicesima pensionistica è stata introdotta nel 1980, inizialmente solo per alcune categorie.

Il bonus da 154,94 euro è stato previsto oltre 20 anni fa, ma ogni anno viene confermato.

Le addizionali locali si recuperano sempre da gennaio a novembre, mai a dicembre.

La quattordicesima non spetta a tutti, ma solo in base a requisiti di età, reddito e anzianità contributiva.

FAQ