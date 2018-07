Le dichiarazioni dell'esponente leghista hanno sollevato polemiche

“Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?“, chiede polemicamente Roberto Biasci, consigliere regionale leghista dopo aver appreso che a San Vincenzo, in provincia di Livorno, i bagnini in servizio sono originari di Mazara del Vallo (Trapani).

“Con tanti giovani in cerca di occupazione, anche stagionale, si è fatto davvero il massimo – scrive ancora il consigliere del Carroccio – per non dovere far addirittura risalire la penisola ai prescelti siciliani?“. Le dichiarazioni di Biasci stanno sollevando polemiche e discussioni su Facebook.

“La vicenda è abbastanza particolare – conclude l’esponente leghista -, ma comunque ci auguriamo che i bagnini in trasferta vengano chiamati in causa il meno possibile; ciò vorrà dire che i bagnanti non si sono trovati in situazioni di emergenza e pericolo”.