Gli ultimi dati non lasciano dubbi: il bilancio del 2022 ha confermato che gli italiani amano il gioco online e sono stregati dai casinò virtuali e dalle occasioni di divertimento che offrono. A sostenerlo sono le statistiche diffuse dall’Agimeg, agenzia di stampa che si dedica al settore del gioco. Secondo queste statistiche nel 2021 sono stati aperti oltre 7,1 milioni di conti di gioco online, con un aumento del 6,2 per cento rispetto ai circa 6,7 milioni dell’anno precedente. Una crescita progressiva e apparentemente inarrestabile, che ha portato al raddoppio del volume registrato nel 2019 con 3,8 milioni di conti. In base a questa analisi, inoltre, si scopre che il mese più “caldo” per i nuovi conti è stato novembre, con luglio e giugno che hanno fatto da fanalino di coda.

Una passione che nasce dal comfort

Numeri che forse non stupiscono, se si considera che in Italia il gioco online ha cominciato a fare proseliti già nel 2006, con il nostro paese che è stato il primo tra i membri dell’Ue a regolamentare il settore del gioco d’azzardo online e a creare autorità di controllo preposte, come l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Ma come mai il gioco d’azzardo virtuale e in particolare i casinò on line hanno conquistato l’attenzione degli italiani? La risposta più immediata sarebbe quella che offrono attività con atmosfera ed emozioni senza costringere le persone a spostarsi da casa o a fare viaggi. La combinazione tra gli elementi chiave del mondo delle sale gioco e la comodità della casa è sicuramente essenziale per molti degli appassionati di poker e slot machine. Soprattutto adesso che le nuove tecnologie hanno reso ancora più immersiva l’esperienza, è evidente che uomini e donne si sentono davvero coinvolti e possono scommettere online, comunicare attraverso il computer con il croupier grazie alla chat, vederlo con telecamere speciali, ascoltare le sue parole con cuffie ad alta definizione.

Molte le ragioni del successo

Per spiegare la crescente popolarità del gioco d’azzardo online, però, ci sono anche altri elementi, al di là del grande comfort garantito dal fatto che non si deve viaggiare, ma si può giocare dal divano di casa, in ciabatte e vestaglia anziché in abito lungo. Un elemento che gioca a favore delle sale gioco online, ad esempio, è quello della massima concentrazione che si può raggiungere quando ci si dedica a partite e sfide nella tranquillità della propria abitazione, senza distrazioni o preoccupazioni di sorta. Secondariamente, i giocatori apprezzano la versatilità dell’offerta, dal momento che sulle piattaforme i giochi a disposizione sono più numerosi di quelli proposti nelle sale terresti e hanno anche caratteristiche di intrattenimento migliori, con suoni, effetti video e colori che trasferiscono in un’atmosfera davvero emozionante.

Offerte e garanzie non mancano

Un terzo elemento che gioca a favore dell’online, nella sfida ideale tra i casinò tradizionali e quelli di nuova generazione, sono le promozioni continue offerte da siti e piattaforme. Giri gratis, sconti, raddoppio dei punti: ci sono infinite possibilità per ricevere bonus e vantaggi e questo consente di dedicarsi al gioco anche se non si hanno conti in banca importanti. L’ultimo elemento, ma forse il più importante, in questa rassegna dei vantaggi dell’online è quello della sicurezza. I siti legali di slot machine sono più sicuri e garantiscono controlli continui degli operatori per evitare che ci siano problemi o rischi per coloro che vogliono dedicarsi a un’occasione di svago e di divertimento, sfidando la fortuna. Le piattaforme online garantiscono tranquillità e pace di mente a chi si dedica al poker o al blackjack, ma anche a coloro che preferiscono le slot machine. Anche perché quest’ultima specialità è una delle preferite dagli utenti delle piattaforme, conquistate dall’originalità delle slot machine, dai loro colori e dalla loro grafica, dagli effetti di luci e suoni che garantiscono un’esperienza di gioco a 360 gradi.

Tante le differenze tra le due esperienze

Una volta definiti i vantaggi del gioco online, viene da chiedersi quali siano le differenze chiave tra le due esperienze. Una prima differenza riguarda i croupier. Quelli reali, che lavorano nei casinò dal vivo, trasmettono calore ed emozione e scatenano l’adrenalina più di quanto non accada con quelli virtuali, anche adesso che nel poker online si utilizzano la realtà virtuale o lo streaming. Un punto a favore della tradizione, insomma, mentre altri sono decisamente a vantaggio dell’esperienza virtuale. Oltre alla sicurezza, di cui abbiamo parlato, e alla varietà dell’offerta, i casinò virtuali permettono di risparmiare, perché non occorre fare viaggi per raggiungere i luoghi di gioco, né prenotare camere d’albergo che hanno costi importanti oppure investire in abiti eleganti e acconciature, nel caso delle donne.

Spese che risultano rilevanti soprattutto per chi abita nel Sud d’italia, dove non esistono dei casinò tradizionali. Le sale da gioco storiche sono tutte concentrate nel Nord d’Italia, quindi per raggiungerle dalla Sicilia occorre impegnarsi in un lungo viaggio. Un peccato, anche perché in Sicilia una volta esisteva il casinò di Taormina, che era diventato un punto di riferimento per i vip e persino gli attori del cinema. Dopo la sua chiusura, si è tentato spesso di creare una nuova sala da gioco, ma fino ad ora senza successo. E questo nonostante sia emerso che negli ultimi tre anni la Sicilia è al terzo posto in Italia per il numero di giocatori online, dopo Campania e Lombardia. L’11 per cento dei siciliani si dedica al gioco online, quindi forse andrebbe anche a tentare la fortuna in un casinò reale. Se qualcuno permettesse di costruirlo.