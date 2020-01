A Perugia

Una bambina di 12 anni, di origine straniera, arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, è risultata incinta di vari mesi. Come si apprende da alcuni media locali, sono in corso accertamenti dalla Polizia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per chiarire i contorni della vicenda.

La 12enne, in Italia soltanto da una settimana, ospitata nel capoluogo umbro da alcuni parenti, appartente alla comunità Rom (come riportato su Perugia Today) è stata accompagnata dal fratello maggiorenne in ospedale. La madre, invece, si trova in Romania. Dopo che gli esami hanno emerso la gravidanza, vista l’età, il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine e i servizi sociali. Sono in corso gli accertamenti, naturalmente condotti nel massimo riserbo per tutelare la ragazzina che dopo avere negato in un primo momento di avere avuto rapporti intimi, ha ammesso di avere un fidanzato di 14 anni.

Tra l’altro, nei mesi scorsi sarebbe stato stilato un certificato medico nel paese d’origine dell’adolescente dove, però, non è emersa la gravidanza della 12enne. Contattato dall’Ansa, il procuratore presso il tribunale dei minori non ha voluto parlare della vicenda, così come la Questura di Perugia. Intanto, il sostituto procuratore Flaminio Monteleone ha deciso l’affidamento della ragazzina ai medici dell’ospedale perugino.