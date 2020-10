È successo a Perugia

Una donna di 37 anni, di origine romena, consapevole di essere positiva al Covid-19, è stata fermata a bordo di un treno dalla Polizia Ferroviara e denunciata.

È successo a Perugia sul treno Terni – Terontola durante un controllo della Polfer: come accertato nella banca dati, per la donna c’era il «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto persona positiva al virus Covid-19». Gli agenti, quindi, hanno attuato il protocollo di sicurezza portando la donna, che indossava la mascherina, all’interno del vestibolo del treno e avvertendo il personale sanitario del 118 che, dopo avere eseguito tutte le procedure del caso, l’hanno accompagnata a casa.

Inoltre, la vettura ferroviaria sui cui viaggiava la donna, dopo l’allontanamento dei passeggeri, tutti identificati, è stata immediatamente chiusa e sanificata da personale specializzato. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del divieto assoluto di circolazione sul territorio in caso di isolamento obbligatorio perché positiva al coronavirus.