È successo a Ripa (Perugia)

A Ripa (Perugia), nella sera del 24 dicembre, un uomo ha aggredito un farmacista perché voleva acquistare alcune confezioni di tamponi ma erano esauriti.

La vittima dell’aggressione, Ruben Rustici, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bastia Umbria, ha raccontato che stava eseguendo i test antigenici ai cittadini che avevano prenotato quando un uomo, dopo il diniego alla fornitura del tampone, gli ha dato una testata. Gli addetti della farmacia hanno chiamato i carabinieri e il farmacista è stata accompagnata al pronto soccorso dove gli è stata trattata una ferita allo zigomo.

L’aggressore è uno straniero identificato dai carabinieri. In una nota l’Ordine dei Farmacisti Italiani ha dichiarato: “Un’altra intollerabile aggressione a un farmacista”. Rinnovato l’appello alle autorità affinché “intensifichino l’opera di sorveglianza e prevenzione di gesti violenti e sconsiderati ai danni dei farmacisti e delle farmacie impegnati, in condizioni sempre più difficili, nell’opera di screening e vaccinazione contro il Sars-CoV2”.

“Ancora alla vigilia di Natale, a Ripa (Perugia) – prosegue la nota – il collega Ramon Rustici è stato aggredito fisicamente, durante l’esecuzione dei tamponi, da un individuo infuriato per la mancanza nella farmacia di autotest Covid, da tempo irreperibili in buona parte del territorio nazionale. Al collega Rustici va la solidarietà del comitato centrale della Federazione e di tutti i farmacisti italiani”. Il farmacista, colpito tra l’occhio e la tempia, non ha ancora deciso se sporgere denuncia contro l’aggressore.