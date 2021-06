È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America un pescatore di aragoste è stato inghiottito da una balena ma è sopravvissuto e ha raccontato la sua incredibile storia. Lo scrive ITV.com.

Michael Packàrd, 56 anni, ha detto di non avere mai provato niente di simile nei suoi 40 anni come pescatore di aragoste. Il 56enne ha rimediato gravi lividi alle gambe dopo essere stato accidentalmente inghiottito da una megattera al largo di Cape Cod, nel Massachusetts.

Packàrd si trovava a quasi 14 metri sotto la superficie dell’oceano quando improvvisamente «ha avvertito un enorme bernoccolo e tutto è diventato buio».

Descrivendo il momento in cui è rimasto intrappolato nella bocca della balena, il pescatore ha raccontato: «Poi ho capito… oh, Mio Dio! Sono nella bocca di una balena che sta cercando di inghiottirmi». Il pescatore ha temuto di perdere la vita: «Ho pensato tra me e me… ok, è così… sto per morire».

La balena, però, è emersa dall’acqua e ha sputato al sub, provocandogli dei lividi: «È salita in superficie, ha cominciato a scuotere la testa e sono stato lanciato in aria, dopodiché sono atterrato in acqua ed ero libero», ha raccontato Packàrd.

Peter Corkeron, scienziato del New England Aquarium, ha affermato che quando le megattere mangiano aprono la bocca così tanto che, probabilmente, il pescatore è stato raccolto senza neanche rendersene conto. L’esperto ha aggiunto che le balene, di solito, non attaccano gli esseri umani ma ha ricordato che è meglio mantenere una distanza di sicurezza in mare.