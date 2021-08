La pesca fortunata in Carolina del Nord

Negli Stati Uniti d’America è stato catturato un pesce raro con denti simili a quelli umani. Lo scrive la BBC.

Una foto del pesce è stata condivisa su Facebook questa settimana da Jennette’s Pier, una destinazione di pesca a Nag’s Head, nella Carolina del Nord.

È stato identificato come un pesce testa di pecora, che ha diverse file di molari per schiacciare la preda. Sembra che al pesce sia stato dato questo nome per via della sua bocca che assomiglia a quella di una pecora.

Secondo quanto riferito, il pesce è stato catturato da Nathan Martin, un habitué del molo. Martin ha affermato che sperava di catturare un pesce testa di pecora quando si è trovato faccia a faccia con la «bocca piena di denti», ricordando anche che ha «un sapore molto buono».

Il post – intitolato con l’hashtag #bigteethbigtimes – ha suscitato molta curiosità. «È da qui che viene la dentiera?» si è chiesto un utente. «Quel pesce ha denti migliori dei miei», ha scritto un altro.