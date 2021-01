Le parole del Commissario per l'Emergenza Covid-19

«Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue». Così il Commissario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Arcuri ha spiegato che «a causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer l’Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, ad una media di 28mila al giorno», sottolineando che i ritardi hanno «rallentato significativamente la campagna vaccinale». Questa, ha aggiunto, «è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami».

Arcuri ha poi annunciato: «Continuiamo a rafforzare la nostra capacità di vaccinazione: in merito alla call per rafforzare il sistema sanitario dei territori abbiamo avviato la selezione delle candidature, su oltre 20 mila richieste».

Le prime 2.769 persone «verranno inviate sul territorio a cominciare dalla prossima settimana per rafforzare la capacità di somministrare i vaccini», ha aggiunto.