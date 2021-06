È successo in provincia di Piacenza

Tragico incidente stradale a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza.

Il bilancio è di cinque morti. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio, giovedì 3 giugno, lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21, in direzione Brescia.

Un furgone, con a bordo cinque persone, non ancora identificate alla polizia, si è schiantato contro un tir che lo precedeva. I cinque sono tutti morti sul colpo. Il tratto di autostrada è stato completamente chiuso al traffico. Sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco.

Stando a una prima ricostruzione, come riportato su CremonaOggi.it, sembra che il Fiat Doblò abbia tamponato un autocarro fermo in coda per un altro incidente. L’impatto ha spinto il Doblò sotto il tir. I cinque occupanti del furgone sono deceduti. Si tratta di tre italiani e due stranieri.