Ne ha dato notizia il Bollettino Regionale

Nelle ultime 24 ore si è registrato un netto aumento di nuovi contagi di coronavirus in Veneto: 373, portando così il totale a 23.577 dall’inizio dell’epidemia. Ne dà notizia il bollettino regionale.

Circa 45 delle nuove positività registrate oggi – ha precisato la Regione amministrata da Luca Zaia – sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto.

Sono poi stati segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento Aia e a viaggiatori provenienti da zone a rischio.

Percio, gli attuali positivi sono saliti a 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre ci sono stati anche 3 decessi, che portano il totale a 2.126.

Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi.

Infine, è stata annullata la conferenza stampa prevista per oggi a Padova tra il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti e il candidato alla presidenza del Veneto Arturo Lorenzoni. Il candidato è, infatti, impossibilitato a partecipare a causa di una improvvisa febbre e proprio in queste ore si sta sottoponendo al tampone per capire se si tratti di coronavirus o di una normale influenza.