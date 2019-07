Arrivano altri 99 milioni per i porti Palermo e Castellammare e per l’aeroporto Reggio Calabria. Lo ha stabilito questa mattina il Cipe. “La mobilità dei cittadini e delle merci al #Sud è un fattore importante per lo sviluppo economico e culturale del Mezzogiorno” scrive il ministro per il Sud Barbara Lezzi sul suo account Twitter a proposito degli stanziamenti approvati nella riunione odierna del Cipe.

I 99 milioni, aveva spiegato in precedenza il ministro al termine della riunione del Cipe, sono “ulteriori stanziamenti a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui presiedo la cabina di regia, in favore del Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020”.

La cifra complessiva sarà “erogata in tre anni” per interventi di messa in sicurezza delle tre infrastrutture. “Per il recupero della Balzana vengono destinati circa 15 mln di euro”.

Per la Sicilia si tratta di ulteriori risorse oltre alle attese conferme. “Via libera ad ulteriori risorse (oltre 350mln) per le infrastrutture sanitarie – annuncia l’assessore regionale Ruggero Razza che segue la seduta con la Delegazione siciliana al Cipe, guidata dal presidente Musumeci e della quale fa parte anche l’assessore per le infrastrutture Marco Falcone- Ok ai piani sul dissesto idrogeologico e informativa sulla Ragusa-Catania“.