È successo in provincia di Pisa

Incidente stradale mortale tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, intorno alle 13, in via del Commercio. Una donna è morta e due bambini, che erano a bordo con lei, sono rimasti gravemente feriti.

C’è stato uno scontro tra tre auto intorno all’ora di pranzo. I tre mezzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. La donna era alla guida di uno dei tre, una Fiat.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando a una prima ricostruzione, la madre e i bambini viaggiavano a bordo della Fiat che dapprima ha urtato un furgone e poi un fuoristrada.