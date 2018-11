Tutti gli automobilisti italiani sono a conoscenza dei problemi che si presentano nei mesi freddi, specialmente in alcune zone del nostro paese e che esistono pneumatici che per le loro caratteristiche peculiari vengono denominati “invernali” e possono sostituire l’uso delle catene. Naturalmente l’acquisto di un “treno” di pneumatici invernali comporta per l’automobilista una spesa ulteriore rispetto all’uso per tutto l’anno di pneumatici estivi, per cui ogni anno la scelta che si pone è quella se tenere a disposizione nel bagagliaio le catene ed utilizzarle solo in caso di bisogno, oppure optare per l’acquisto degli pneumatici invernali.

Innanzitutto è importante sapere che esiste una legge che impone di montare, in certi periodi dell’anno ed in certe provincie, questi tipi di pneumatici oppure di tenere nel bagagliaio le catene da montare quando si presentano condizioni di neve o ghiaccio sulle strade. In questo modo si prevengono incidenti e disagi per tutti gli automobilisti, anche quelli non direttamente coinvolti.

La scelta tra le gomme “termiche” e le catene da neve è quindi difficile ma per poterla effettuare in maniera consapevole è necessario conoscere bene le caratteristiche delle prime e i vantaggi che portano quando le condizioni sono “estreme”. Grazie agli esperti di Oponeo, azienda leader nella vendita di pneumatici online e di accessori per automobili e motociclette (il catalogo online si può visionare a questo indirizzo: https://www.oponeo.it/pneumatici/auto), qui di seguito abbiamo raccolto quali sono i vantaggi che può portare il montaggio di questa tipologia di pneumatici.

La grande differenza tra gomme estive e invernali è data dal fatto che queste ultime vengono realizzate utilizzando una mescola speciale che è ricca di silicio. Questo permette al battistrada degli pneumatici di arrivare in tempi più rapidi alla temperatura ottimale di esercizio, oltre che di mantenere una maggiore morbidezza anche quando le temperature dell’asfalto sono particolarmente rigide. Queste migliori condizioni di uso portano automaticamente a spazi di frenata ridotti e ad una maggiore tenuta di strada dell’autovettura.

Invece quando si usano le catene da neve la sicurezza viene implementata soltanto in condizioni particolari ed al momento del loro smontaggio quando la strada non risulta più innevata, si torna ad essere in presenza di un pneumatico estivo con temperature basse con decremento della sicurezza in quanto lo stesso si indurisce in maniera molto rapida e da questo deriva una minore tenuta di strada e “grip”.

Questo fa capire come, anche in condizione di strade non innevate o ghiacciate, ma umide o asciutte e con temperature di pochi gradi al disopra dello 0° la sicurezza derivante dall’uso di gomme invernali sia maggiore, anche per la possibilità di avere un controllo migliore della propria autovettura in fasi importanti come la frenata e l’effettuazione delle curve.

Un altro svantaggio legato all’utilizzo delle catene è quello che riguarda il loro montaggio e successivo smontaggio, che non essendo molto frequente può risultare lungo e difficoltoso. Inoltre con l’uso delle catene la velocità di percorrenza deve essere minore e devono essere assolutamente smontate non appena cessa la presenza della neve sull’asfalto ed in casi di neve a tratti potrebbe comportare successive fasi di montaggio e smontaggio durante lo stesso viaggio.

Utilizzando le gomme invernali si ha anche una maggiore interazione con i dispositivi elettronici che sono montati ormai su una grande massa di autovetture, come l’ABS e l’ESP, garantendo una maggiore sicurezza anche quando ci si trova a dover affrontare una situazione di emergenza.

Anche gli automobilisti che possiedono un SUV od una vettura a 4 ruote motrici traggono vantaggio dall’utilizzo degli pneumatici invernali, specialmente per quanto riguarda la trazione. Un0altra situazione nella quale garantiscono maggiore sicurezza è quella dell’acquaplaning, in quanto grazie al loro battistrada maggiorato garantiscono una espulsione più veloce dell’acqua rispetto a quelli estivi.

Negli ultimi anni, anche sulla spinta del loro maggiore utilizzo, il prezzo degli pneumatici invernali si è avvicinato molto a quello degli estivi e quindi si può parlare con molta chiarezza di un “investimento” per quanto riguarda la sicurezza. Resta il maggior costo dovuto al loro montaggio e smontaggio ed al deposito quando non si possieda un garage adatto alla loro conservazione ed una attrezzatura per poterlo eseguire in proprio, ma dalla parte opposta si può notare che l’utilizzo, per circa 5 mesi, degli pneumatici invernali, permette una vita più lunga per quelli estivi ed un conseguente risparmio in quanto fa slittare il momento della loro sostituzione.

Oltre a tutte le informazioni tecniche che riguardano i vantaggi degli pneumatici invernali, per tutti gli automobilisti è importante ricordare quando inizia e finisce il periodo obbligatorio per montarli o per avere a bordo dell’auto le catene. Questo obbligo scatta dal 15 novembre 2018 e scade il 15 aprile 2019.