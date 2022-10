È successo a Portogruaro

Incidente stradale mortale sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro, in direzione di Trieste, poco prima delle 17.30 di ieri pomeriggio, martedì 18 ottobre.

Un’auto ha violentemente tamponato un mezzo pesante. Entrambi procedevano sulla corsia di marcia dove c’erano rallentamenti.

Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico.

Stando a quanto ricostruito, una BMW non si è accorta di un Tir fermo che trasportava legname e lo ha tamponato violentemente finendo sotto il pesante mezzo. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Maurizio Durì, 49 anni, di Udine. Alla base dell’incidente un malore o una distrazione perché non sono stati rilevati segni di frenata.

Come riportato su Friulioggi.it, Maurizio Durì era un sales manager di Smith&Nephew, multinazionale britannica di dispositivi medici. Appassionato di moto e musica, era originario di Buttrio e da alcuni anni viveva a Udine, con la moglie e le figlie.