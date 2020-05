Povia: "Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato"

Bufera su Povia. Il cantautore 47enne, infatti, in collegamento con Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, ha affermato: «Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato», scatenando così molte polemiche e l’accusa di omofobia.

La conduttrice, dopo avere interrotto l’intervista, ha subito voluto chiarire la questione con queste parole: «Ho detto subito che è una cretinata. Cretinata è la parola più televisiva che potevo dire, perché se fossi stata a casa avrei detto tutt’altro. Questa è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Io, veramente, non vorrei arrabbiarmi più di quanto sono già arrabbiata con Giuseppe, è comunque un ospite. Vorrei concludere l’intervista con un sorriso».

A replicare a Povia è stata Vladimir Luxuria su Twitter: «Povia ha detto da Vieni da Me che si sente un ‘gay mancato’ perché ama fare le pulizia di casa. Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un cervello mancato e poco aggiornato».

La controreplica di Povia non s’è fatta attendere. Su Instagram ha scritto: “Sono un gay mancato è una mia canzone, non lo sapevano? Condividetela ma mettete l’hashtag #SonoUnGayMancato. ps comunque Amo fare le pulizie e … sì… sono un gay mancato. Ciao fanciulli, torniamo al disco ‘imperfetto».