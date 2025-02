Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente

Nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, un tragico incidente aereo è accaduto a Noceto, in provincia di Parma, con la morte di tre persone a bordo di un elicottero precipitato. Tra le vittime, Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda Rovagnati, nota per il suo Gran Biscotto e i salumi di alta qualità. L’incidente è avvenuto nei pressi del Castello di Castelguelfo, una storica residenza di famiglia che Rovagnati frequentava spesso.

Le vittime dell’incidente

L’incidente ha coinvolto l’elicottero Agusta Westland AW109, che si è schiantato alle 19 in una zona di pianura. Oltre a Lorenzo Rovagnati, sono stati identificati i due piloti deceduti: Flavio Massa, di 59 anni, e Leonardo Italiani, di 30. L’impatto ha distrutto completamente l’elicottero, lasciando poco da ricostruire sul luogo del disastro. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri, ma purtroppo per le tre persone a bordo non c’è stato nulla da fare.

Lorenzo Rovagnati lascia la moglie, Federica Sironi, incinta del loro terzo figlio.

Le indagini e la possibile causa dell’incidente

Le indagini sono condotte dalla Procura di Parma e dai carabinieri del comando provinciale, mentre l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha avviato una propria indagine per determinare le cause del disastro. Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero stava decollando e, dopo un tentativo di prendere quota, sarebbe stato costretto a tornare a terra. La zona era caratterizzata da una fitta nebbia che, unita all’oscurità della sera, potrebbe aver contribuito all’incidente. Gli inquirenti stanno anche verificando la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo era stata avvisata, così come se l’elicottero abbia urtato contro qualche ostacolo prima della caduta.

Il Castello di Castelguelfo

Il Castello di Castelguelfo non è solo una residenza storica, ma un luogo simbolo per la famiglia Rovagnati, legata indissolubilmente al territorio di Noceto. Il castello è conosciuto anche per il suo parco e il laghetto, nonché per l’eliporto privato che, con ogni probabilità, veniva utilizzato frequentemente dalla famiglia. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i membri della comunità di Noceto, che ricordano l’umiltà e la disponibilità della famiglia Rovagnati, che negli anni ha sempre supportato numerosi progetti pubblici e privati della zona. Il sindaco Fabio Fecci ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, sottolineando il forte legame tra la famiglia Rovagnati e la città.

Il legame di Lorenzo Rovagnati con Noceto

Lorenzo Rovagnati, pur risiedendo principalmente a Milano, era solito recarsi a Castelguelfo, che dista solo pochi chilometri da Parma, per trascorrere del tempo con la famiglia. Il suo impegno nel settore salumiero lo aveva reso un personaggio noto non solo a livello locale ma anche nazionale, e il suo contributo alla crescita dell’azienda di famiglia lo aveva portato a diventare una figura centrale nel panorama imprenditoriale italiano.