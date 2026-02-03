L'annuncio di Gerry Scotti

Dopo decenni di rituali blindati, furgoni portavalori e lingotti da convertire, la televisione italiana cambia passo. I quiz di Mediaset archiviano i gettoni d’oro e passano al denaro liquido. Non è un dettaglio tecnico: è una svolta che incide su tasse, tempi, trasparenza. E ha un volto preciso: Gerry Scotti.

Dal 1° febbraio, infatti, i premi de La Ruota della Fortuna e di Chi vuol essere milionario non vengono più consegnati in gettoni d’oro: arrivano via bonifico, già tassati con ritenuta d’acconto del 20%. Il primo a beneficiarne è stato Paolo, studente di ingegneria, che ha incassato 20.000 euro netti senza passaggi intermedi.

Perché questa decisione cambia davvero le regole

«È una cosa che avevo chiesto vent’anni fa». L’annuncio in studio segna la fine di una prassi nata per aggirare una legge del 1938 che vietava di regalare denaro contante nei giochi televisivi, per non assimilarli al gioco d’azzardo. Oggi quel contesto non esiste più: una sentenza del Tar del 2018 ha chiarito che le emittenti possono pagare in denaro, a patto di criteri chiari, imparziali e comunicati in anticipo.

Il risultato pratico è una semplificazione netta: niente oro fisico, niente conversioni, niente doppie tassazioni occulte.

Come funzionava prima (e perché penalizzava i vincitori)

Il premio veniva dichiarato al lordo. Poi:

Ritenuta del 20% sui premi da gioco.

IVA al 22% sull’acquisto dell’oro.

Commissioni per convertire i gettoni in euro.

Logistica e custodia di decine (o centinaia) di gettoni dal valore unitario di circa 1.300 euro.

Un caso emblematico: una vincita da 1 milione di euro poteva ridursi, dopo passaggi e costi, a poco meno di 600.000 euro effettivi.

Come funziona adesso

Con il bonifico:

l’emittente agisce da sostituto d’imposta ;

il 20% viene trattenuto alla fonte;

il vincitore riceve subito il netto sul conto;

nessuna dichiarazione da compilare per quel premio.

Una scelta che Mediaset ha adottato per eliminare burocrazia e incertezze.

FAQ

I gettoni d’oro sono vietati?

No. Non sono più obbligatori; restano una scelta facoltativa.

Il 20% è l’unica tassa?

Sì, con il bonifico la tassazione si esaurisce alla fonte.

Devo dichiarare la vincita?

No, perché già tassata dall’emittente.

Conviene ancora l’oro come investimento?

È un altro tema: il prezzo dell’oro è volatile e non legato alle esigenze di incasso immediato.

La novità vale per tutti i quiz?

Per ora per i principali titoli Mediaset citati; i regolamenti fanno fede.